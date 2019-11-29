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智叻中文Smarties' 第418期
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周圍「中」：傳統診症望聞問切

【明報專訊】相信大家都經歷過身體不適到診所看醫生的過程。古時並沒有精密的醫療儀器，不過有些求診過程也源自於以前，例如傳統中醫便會以望、聞、問、切四種方法，替患者診症。

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