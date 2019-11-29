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智叻中文Smarties' 第418期
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周圍「中」：中醫常識 基本要知

【明報專訊】在西醫未引進中國前，人們依靠中醫治病。但原來古人看醫生也大有學問，要真正藥到病除，不但要醫生高明的治療技術，病人也要掌握一些基本的醫學常識。

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