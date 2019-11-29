教育
語文同樂 第411期
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卷四備戰：如何配卷二

【明報專訊】大家當然不會反對：卷二和卷四都是輸出卷，只是一個用手寫，一個用口說。如果仔細分析，還是找到一些分別。了解這些分別，有助我們結合兩卷的訓練，達到協同效應。

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