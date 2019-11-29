教育
語文同樂 第411期
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閱讀篇章：實戰篇

【明報專訊】(1) 本文共有11個段落，如按內容大意分成四個部分，試指出各部分由哪些段落組成（3分），然後概述第一、第二及第四部分內容大意，並把答案填寫在下表內。 （6分）

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