近兩成教師稱學生被警查 教協指截查比率不合理

教協會長稱數字或被低估

「未必所有學生向老師反映」

教育局曾於本月宣布14日起全港學校停課，中小學及部分特殊學校於20日復課。教協本月21日至27日，向643名中小學及特殊學校教師做問卷調查，328名受訪老師中，58人（18%）稱復課後有學生上學期間被警方截查。教協會長馮偉華稱調查數字或低估了實際情况，因未必所有學生也會向老師反映曾被警方截查。

逾九成幼園教師不滿無評估催淚煙影響

幼稚園較中小學遲復課，教協調查926名幼稚園及幼兒中心教師，逾九成受訪者表示不滿當局未有評估催淚煙對師生健康的影響便全面復課；逾七成認為政府應派出專業人員清洗或協助清洗校舍。

有學生出紅疹 校長促公布催淚煙成分

教協理事兼幼稚園校長梁秀婷引述位於油尖旺區的學校反映，校內有學生復課後上課身體痕癢出現紅疹，醫生斷定為敏感，但學生作息飲食並無不同，認為政府應公布催淚彈成分，以「對症下藥」。教協副會長葉建源稱衛生防護中心指引不清晰，同時坊間亦有不少清洗催淚煙殘留物的方法，學校無所適從。

教育局表示，若個別學校的環境受近期社會事件影響而需要清潔校園，學校可調撥現有資源購買有關物品或服務；如個別學校在清潔時遇到困難或在資源調配上有疑問，亦可聯絡教育局。