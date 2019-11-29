適齡中六人口續跌 教局公布自資院校收生 恒大新生升六成 副校長料正名效應

2019/20學生收生33,584 微增2.5%

教育局回覆本報查詢各院校收生數字，2019/20學年有28間院校提供自資專上課程，各校收生情况不一（見表）。28間院校共取錄33,584名新生，包括入讀副學位、第一年級學士學位或銜接學位，比2018/19學年微增2.5%。香港理工大學及轄下專業進修學院和香港專上學院收最多新生，達6140人。

恒大副校稱來年「相信不會特別多收學生」

恒生大學2019/20學年收生2235人，較2018/19學年1404人，增加800多人。恒大副校長（學術及研究）許溢宏估計，增幅原因之一與學校去年正名為大學有關；亦因恒大教學理念及已有數屆畢業生在社會工作，良好表現獲認同。他稱，較熱門的如商學院和決策科學學院學科等，收生人數增加30%。至於下學年會否繼續擴大收生，許溢宏稱，考慮資源及保持教學水平等，「相信不會特別多收學生」。

除了恒大，宏恩基督教學院收生增加逾一倍，2019/20學年收生88人。校長崔康常估計，升幅與今年學校首屆學士學位畢業生出路不錯及新增課程如基督教事工高級文憑等，吸引學生有關。他又稱，學校發展方向為開辦高級文憑及相應學士課程，學生可在原校銜接升讀、保持課程質素及有助就業，希望更多學生入讀。

能仁取錄32人 跌29%

另外，取錄新生人數較少包括香港能仁專上學院，2019/20學年共取錄32人，比2018/19學年少13人（跌29%）。明愛社區書院2019/20學年副學位只收生19人，比2018/19學年的61人下跌69%。據自資專上教育資訊平台資料，該校19/20學年僅開辦一個高級文憑課程，料該課程20/21學年不再招新生；據其校網，學校亦有開辦毅進文憑、兼讀制課程等等。

未來中六學生人數仍繼續減少，據教育局轄下檢討自資專上教育專責小組去年文件，今年的中六畢業生有48,100人，推算明年降至45,500人，少2600人。至於2021及2022年，推算人數會繼續下跌。