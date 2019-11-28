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2019年11月28日星期四
常識天下 第166期
內地院校招DSE生 再多11間總數122 增北京電影學院體育大學等
網上調查：催淚煙引發咳嗽痕癢 逾半家長稱子女中招
殘疾共融路漫漫
時事議題：殘疾人士 障礙多
時事議題：殘疾政策有待改善
時事議題：答題指引
爆point大全：經濟全球化能助發展中國家？
漫畫拆解：居屋 配額比例
觀點與角度：4天工作有何利弊？
透視人權：少年站出來 敢於發聲
瑞士人時間觀念
世界這樣大：瑞士人習慣準時
時事常識大挑戰（國際）：日本首里城被燒毁
答案
環球話題：山火肆虐 澳洲兩省緊急狀態
假名訂餐沒現身 日漢被捕
濕地居民：濕地樹木知多少？
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假名訂餐沒現身 日漢被捕
【明報專訊】日本一名男子涉嫌用假名向一間居酒屋訂位，並預訂共值17萬日圓（約1.2萬港元）的餐點，但當日卻「玩失蹤」，11月被警方以妨礙業務罪拘捕。
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