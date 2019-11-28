教育
常識天下 第166期
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假名訂餐沒現身 日漢被捕

【明報專訊】日本一名男子涉嫌用假名向一間居酒屋訂位，並預訂共值17萬日圓（約1.2萬港元）的餐點，但當日卻「玩失蹤」，11月被警方以妨礙業務罪拘捕。

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