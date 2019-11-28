教育
常識天下 第166期
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環球話題：山火肆虐 澳洲兩省緊急狀態

【明報專訊】澳洲新南威爾士省和昆士蘭省嚴重山火持續，兩省11月11日宣布進入緊急狀態，新省的山火造成最少3人死亡，逾150間房屋焚毁，火場面積超過85萬公頃（香港約11萬公頃），當局出動空軍支援。

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