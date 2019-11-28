教育
通通識 第613期
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觀點與角度：4天工作有何利弊？

【明報專訊】微軟日本公司2019年11月初公布，8月的4天工作周測試，證實工作效率顯著提高四成，令每周4天工作制再次引起關注。不過，有專家指出，4天工作周並非適合每個行業。4天工作周有何利弊？

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