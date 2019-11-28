網上調查：催淚煙引發咳嗽痕癢 逾半家長稱子女中招

三成稱子女曾因此告假

「香港媽媽反送中」於本月22日至25日做網上調查，發現1188受訪個案中，逾半受訪家長表示子女受催淚彈影響，出現咳嗽、喉嚨乾涸和皮膚痕癢情况。

家長Stephanie家住馬鞍山，她說本月12日中文大學發生激烈衝突後，家中7歲兒子和5歲女兒均感不適，其中兒子手、面和頸出現敏感徵狀，皮膚痕癢，求診後需搽含類固醇的藥膏。她說希望政府可「收手」，認為子女受催淚煙影響是公共衛生問題，非政治問題。

社工：清洗校園後學生仍不適

調查亦發現受訪個案中超過三成受訪家長曾因子女接觸催淚煙或其殘留物後感不適而向學校告假。facebook專頁「社工爸媽自家教手記」管理員兼駐校社工昌哥任職天水圍一間中學，他說學校自行清潔校園後，仍有學生回校後感不適，有咳嗽等情况，而因學校聘請外判清潔公司需時招標，有學生遂自發拿起毛巾「土炮」式清潔校園。

保安局昨書面答覆立法會議員提問時稱，政府充分理解市民關注催淚煙對環境及人體健康的影響，衛生署已將有關催淚煙的健康資訊上載至衛生防護中心網頁，供市民參考。保安局指出，一般而言，催淚煙對人體健康的影響視乎多種因素，例如催淚煙內的具體化學成分、所暴露的時間和劑量、暴露途徑、個人的健康狀况，以及暴露時所處的環境等。