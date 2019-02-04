內地院校招DSE生 再多11間總數122 增北京電影學院體育大學等

往年12月辦展覽 今年未公布

教育局與國家教育部過往會在12月合辦「內地高等教育展」，去年在會議展覽中心舉行，設攤位和院校簡介會，介紹院校及學科資訊、收生要求、名額及學習費用等，但今年未見公布相關活動資料，教育局回覆查詢稱詳情稍後公布。

新一年參與上述計劃的內地高等院校增加至122間，分佈於北京市、天津市及遼寧省等內地21個省／直轄市及一個自治區，並接受2020年香港中學文憑考試（DSE）考生報名。計劃免卻香港學生額外應考內地聯招試，院校將以學生文憑試成績擇優錄取。學生可於明年3月1日至20日期間在網上預先報名，並於3月10日至28日親身到中國教育留學交流（香港）中心確認報名和繳交報名費。各院校會根據考生報考資料安排面試。

每間中學設8個校長推薦名額

與往年一樣，計劃下設有校長推薦計劃，每間中學有8個名額。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求維持不變，考生於文憑試4個核心科目，即中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科的分數總和須為10分或以上，每科分數不得低於2分。

18/19學年608人獲免審資助

入讀內地院校的合資格港生，可申請「內地大學升學資助計劃」下的經入息審查資助，或免入息審查資助。教育局表示，2018/19學年經入息審查資助申請共2726人，獲批共2539人；免入息審查資助申請共677人，獲批共608人。至於2019/20學年，經入息審查資助申請共2714人，免入息審查資助申請共746人，兩個計劃申請人數比2018/19學年共增加57人，仍在審批申請。

另外，教育局、中國教育留學交流（香港）中心和學友社聯合編製《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關計劃及內地升學的全面資訊。指南將透過各中學向全港中六學生派發，稍後亦可於教育局網頁下載。