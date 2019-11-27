取消朗誦部分賽事 主辦方安排特別退款

【明報專訊】香港學校音樂及朗誦協會（下稱協會）月中起宣布取消「第71屆香港學校朗誦節」部分賽事，而且不會退款，估計涉款總額達千萬元，惹學界不滿。協會昨於網頁貼公告表示，收到對取消賽事的不同意見，決定安排特別退款，詳情下月中公布；但因涉及賽事眾多，受評判時間及場地檔期所限，未能安排補賽。明日（28日）或之後的賽事會按期舉行。
早前稱不退款惹不滿
明日起賽事如常舉行
協會於公告表示，朗誦節活動場地遍佈全港九新界，參與者都是學生，為顧及參與者和工作人員的安全，最終作出取消部分賽事的艱難決定。協會稱，一直傾力投入資源及人力安排朗誦節活動，即使賽事取消，仍須遵守已簽訂的所有合約，支付場地租金、評判酬金、海外評判機票、酒店住宿及工作人員薪酬等開支，所收取的朗誦節報名費將用於上述必要開支。
協會稱取消賽事仍須付場租
協會又稱，自宣布取消賽事以來，留意到坊間有其他活動提供給受影響同學參與，提醒參賽者、家長及學校有關活動不是由香港學校音樂及朗誦協會舉辦。
葉建源歡迎協會特別退款安排
教育界立法會議員葉建源表示，接獲不少校長和老師的意見，反映他們對該會取消賽事及相關退款安排的不滿，並於上周五（22日）去信該會，促請該會彈性及酌情處理應屆賽程及退款等安排。葉建源稱，歡迎該會昨日宣布安排特別退款。