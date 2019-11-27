取消朗誦部分賽事 主辦方安排特別退款

早前稱不退款惹不滿

明日起賽事如常舉行

協會於公告表示，朗誦節活動場地遍佈全港九新界，參與者都是學生，為顧及參與者和工作人員的安全，最終作出取消部分賽事的艱難決定。協會稱，一直傾力投入資源及人力安排朗誦節活動，即使賽事取消，仍須遵守已簽訂的所有合約，支付場地租金、評判酬金、海外評判機票、酒店住宿及工作人員薪酬等開支，所收取的朗誦節報名費將用於上述必要開支。

協會稱取消賽事仍須付場租

協會又稱，自宣布取消賽事以來，留意到坊間有其他活動提供給受影響同學參與，提醒參賽者、家長及學校有關活動不是由香港學校音樂及朗誦協會舉辦。

葉建源歡迎協會特別退款安排

教育界立法會議員葉建源表示，接獲不少校長和老師的意見，反映他們對該會取消賽事及相關退款安排的不滿，並於上周五（22日）去信該會，促請該會彈性及酌情處理應屆賽程及退款等安排。葉建源稱，歡迎該會昨日宣布安排特別退款。