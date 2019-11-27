饒宗頤的故事展最後書法 文化博物館舉行 復刻迷你版「心經簡林」

逾200展品 寫生畫稿書信

香港文化博物館館長（歷史）王家敏稱，香港文化博物館和香港大學饒宗頤學術館合作籌辦「饒宗頤的故事」展覽，回顧饒公一生於學術和藝術成就。是次展覽展出逾200項展品，當中不乏首次曝光的作品，包括饒公離世前一天所寫的書法作品，以及他1963年到印度當地寫生的畫稿。展覽亦會透過不同的展品讓參加者了解饒公的一生，如饒公收到學生希望延遲提交功課的書信，以及1978年香港中文大學新亞書院所贈其退休的感謝牌等。

劃打坐展區 體驗饒公養生之道

饒公博學多才，對養生亦有心得，如他生前喜以「腳跟先着地」步行和打坐寧神，因此，展覽亦劃了一個展區，放了幾張坐墊讓參觀者體驗打坐，同時播放古樂，讓參觀者了解和親身嘗試饒公養生方法，坐下欣賞其書法。

專題展覽館外亦設「跟着饒公看世界」的展板，王家敏說，饒公認為「讀萬卷書，亦要走萬里路」，曾到訪過印度、法國等不同國家考察遊覽，兒童可從展板中的世界地圖得知饒公曾赴的國家，透過滑動板了解饒公在外考察的情况，增加趣味。展板另一方展示香港地圖，饒公生前曾到香港各處寫生繪畫，參觀者亦可透過展板了解饒公曾到訪的寫生地區。香港大學饒宗頤學術館副館長（藝術）鄧偉雄稱，展覽可見饒公一生學藝相攜，從饒公的學術研究中可見其藝術造詣，從藝術作品亦可見其學術見解。

「饒宗頤的故事」展覽即日起至明年2月17日，於香港文化博物館一樓專題展覽館展出，費用全免。展覽分為3個專題展覽館和5個部分，其中3、4號展館將展示饒公自出生到中大任教期間的展品，5號展館將展示饒公退休後的藝術創作。