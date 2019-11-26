教育
明路—生涯規劃 第71期
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X研究所：聯招計分方法（三）

【明報專訊】談過5間聯招院校的計分方法，今期〈X研究所〉再詳解2020/21學年香港城市大學、香港教育大學及嶺南大學的計分方法及科目比重，助同學好好計劃選科策略。

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