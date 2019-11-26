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2019年11月26日星期二
明路—生涯規劃 第71期
朗誦節賽事取消 千萬報名費不退 教界質疑沒盡力安排補賽 主辦方今交代
已辦70屆 協會收政府補助
中大衝突後首工作日 職員憂催淚煙殘留
行業學堂：幼兒教育 出路不止幼稚園
行業學堂：中大幼兒教育 重視實踐 畢業生具3專業資格
職業潛力圖：相機的聯想
X研究所：聯招計分方法（三）
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X研究所：聯招計分方法（三）
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【明報專訊】談過5間聯招院校的計分方法，今期〈X研究所〉再詳解2020/21學年香港城市大學、香港教育大學及嶺南大學的計分方法及科目比重，助同學好好計劃選科策略。
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朗誦節賽事取消 千萬報名費不退 教界質疑沒盡力安排補賽 主辦方今交代
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