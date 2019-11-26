中大衝突後首工作日 職員憂催淚煙殘留

戴口罩職員：校內空氣「更濁」

中大職員陳小姐昨重返校園工作，是自二號橋早前爆發激烈衝突後首次回校。她於接近衝突地點的大學體育中心附近上班，認為校內空氣比以前「更濁」，特意戴上口罩保護自己。另一名在大學本部上班的姚小姐則說，校園環境沒有太大分別，認為本部距離早前衝突地點較遠，因而沒有太大影響，只是各處牆身「多了幾隻字」。除了教職員，有中大宿生亦回校取回個人物品，他說宿舍只給宿生兩個指定時段回來收拾物品，其後將關閉宿舍直至下學期，因而特意返校。他說昨日返校的宿生數目不多。

中大校內行人路已不見早前被掘起的地磚和散落四周的玻璃瓶，校內穿梭巴士亦有提供服務，但各個入口仍實施出入管理措施，進入校園者需出示相關證件。

循道學校復課 同學戴口罩防護

理工大學早前亦發生激烈警民衝突，位於油麻地催淚彈「重災區」的循道學校昨亦復課，學校網站稱校方早前已徹底清潔校園，空氣測量公司於周日（24日）亦已做空氣質素檢測，認為教職員和學生可安心回校。本報昨到訪學校，只見小部分學生戴口罩，其中喬同學說，早上上學時沒戴口罩，但回校後開始不停咳嗽，因而戴上口罩。母親喬太說，女兒不適或是自身染病，但為安全起見，昨晨讓女兒穿上冬季運動服，以保護皮膚。另一李同學則說學校已清潔校園，校內雖沒刺鼻氣味，但仍會繼續戴口罩。