已辦70屆 協會收政府補助

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據網頁介紹，協會宗旨包括推廣及提高學生和年輕人對音樂及朗誦的興趣等。協會自1949年舉辦首屆音樂和朗誦節，其後不斷為年輕人提供音樂教育及活動，包括樂器演奏的研討會、講座等。協會去年舉行70周年誌慶。

王䓪鳴擔任會長

根據網頁，協會委員會現由香港青年協會前總幹事王䓪鳴擔任會長；另有執行委員會、中文朗誦委員會等，由中小學校長組成。2018年財務報表顯示，截至2018年6月30日，協會有1233名普通會員（ordinary members）及131名個人會員，其間舉行的第69屆朗誦節及第70屆音樂節有307,984報名參賽人次；協會舉行了4101場比賽及邀請167人任評判員。

第69屆朗誦節盈餘約244萬元；「第70屆音樂節」盈餘約85萬元。支出方面，70周年誌慶演出支出約32萬元，另包括薪金、雜費等，年度總虧損約65.2萬元。