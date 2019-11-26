已辦70屆 協會收政府補助

【明報專訊】香港學校音樂及朗誦協會（下稱協會）網頁指出，協會於1940年成立，1975年獲批准註冊為無股權的非牟利有限公司。本報翻查協會最新一份財務報表，顯示2018財政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）協會收入來源包括政府補助金（government subventions）274萬元、收取會費，並有來自經營比賽的盈餘；同一年度的「第69屆朗誦節」，協會收取的報名及更改費用涉1298萬元，活動盈餘約244萬元。
非牟利公司 有收會費
據網頁介紹，協會宗旨包括推廣及提高學生和年輕人對音樂及朗誦的興趣等。協會自1949年舉辦首屆音樂和朗誦節，其後不斷為年輕人提供音樂教育及活動，包括樂器演奏的研討會、講座等。協會去年舉行70周年誌慶。
王䓪鳴擔任會長
根據網頁，協會委員會現由香港青年協會前總幹事王䓪鳴擔任會長；另有執行委員會、中文朗誦委員會等，由中小學校長組成。2018年財務報表顯示，截至2018年6月30日，協會有1233名普通會員（ordinary members）及131名個人會員，其間舉行的第69屆朗誦節及第70屆音樂節有307,984報名參賽人次；協會舉行了4101場比賽及邀請167人任評判員。
第69屆朗誦節盈餘約244萬元；「第70屆音樂節」盈餘約85萬元。支出方面，70周年誌慶演出支出約32萬元，另包括薪金、雜費等，年度總虧損約65.2萬元。
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