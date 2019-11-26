朗誦節賽事取消 千萬報名費不退 教界質疑沒盡力安排補賽 主辦方今交代

第71屆香港學校朗誦節原定本月18日至下月18日舉行，有多場比賽。主辦比賽的香港學校音樂及朗誦協會早前宣布取消本月18日至27日的朗誦賽事，早前通告表明不會退款。

校長聯署表不滿 批一刀切取消

津貼小學議會顧問張勇邦稱，本港大部分學校都有派學生參加朗誦節賽事，今次協會的安排引來校長界「好大反應」，有校長已聯署表達不滿。張勇邦稱，協會通告即使表明取消項目不會退回報名費，惟也不是有「免責聲明」便可；他質疑協會有否盡力就比賽另作安排，考慮其他方案，而不是一刀切取消。

張勇邦稱，今年比賽個人報名費約135元，以他任校長的小學為例，報名費兩萬多元，有校長以去年17萬多的參賽人次粗略估算，今年已取消的比賽所涉報名費達過千萬元。據協會2018財務報表，其第69屆香港學校朗誦節所收取的報名及更改費用涉及1298萬元（見另稿）。

協會稱會盡力維持活動進行

香港學校音樂及朗誦協會昨回應稱，今日會向朗誦節參與者及各界交代事件詳情，亦會發網上公告。該會稱期盼參賽者、家長、學校及社會各界諒解和支持，將於安全情况下盡力維持朗誦節活動進行。

教局：已主動聯繫主辦方了解

教育局指出，一直與協會就其舉辦學生活動的會務保持溝通，並適時提供意見。有關協會取消本屆賽事一事，當局在知悉有關事件後，已主動聯繫該會了解情况。張勇邦稱，明日會聯同數個小學議會與協會代表會面，要求交代今次事件，日後亦希望增加協會透明度、與會員學校的溝通等。