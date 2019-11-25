教育
常識學堂 第162期
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互動專區：大白狗遇上小女孩

【明報專訊】WT最近開始籌備聖誕月的活動，過程中遇上困難，在苦惱之際，從小認識的同學花花主動前來安慰，還給我一個非常大的幫忙。很感動，也感激花花這個好朋友呢！

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