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2019年11月25日星期一
通通識 第612期
油尖旺校迎復課 減戶外活動准冬裝 全港幼園今上課 教協促發清潔津貼
粵劇課程薰陶 學生習慣喊「早晨」
教局家長講座 教正向思維
時事懶人包：語言絕種
時事點對點：歐洲醫學組織 倡收緊中醫藥監管
時事點對點：AI捉違例車 未經議會諮詢
Data解密：少數族裔投票意向
拆解假資訊：謠言止於 網絡實名制？
生活看通識：emoji
Road to 5**：Obesity
每周焦點：蘋果信用卡被指性別歧視
環保樂園邊玩邊學
STEAM足迹：暢遊環保 築樂園
時事常識挑戰(香港)：尋找天然寶藏
答案
偵探M.A.D. 快樂好心情
食物的科學：沙律醋的秘密
互動專區：大白狗遇上小女孩
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拆解假資訊：謠言止於 網絡實名制？
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【明報專訊】◆網絡謠言
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油尖旺校迎復課 減戶外活動准冬裝 全港幼園今上課 教協促發清潔津貼
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