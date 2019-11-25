粵劇課程薰陶 學生習慣喊「早晨」

學生潛移默化 「辛苦」「謝謝」不再難啟齒

生命勵進基金會粵劇推廣主任盧銘章是一名粵劇演員，他到學校教導學生基本粵劇技巧。他說除讓學生學習粵劇「唱、念、做、打」4種基本功，也希望潛移默化教化學生待人接物。他舉例，「早晨」和「辛苦」可算是粵劇界的術語，兩人相遇，就算互不相識，又或當下是夜晚，只要是當天第一次相遇，都會以「早晨」打招呼；若老師曾幫助自己，也會說「老師，辛苦」。他說對現今學生而言，「唔該」、「謝謝」等說話好像很難以啟齒，但經過數月的課堂，學生很輕易向幫助過自己的人說聲「辛苦」。

盧銘章希望培養學生粵劇興趣，不想學生整個學年只為一個演出不停重複訓練，因此課程不設考核，亦不會以一場演出作為課程最終目的。他說本月將會於小學開辦新一學年的粵劇課程，同時亦正與另一所小學商討來年2月開辦粵劇化妝班，邀請師生一同學習，增進彼此情誼。

中小學講座 藉劇目討論孝順一夜情

除課後課程，生命勵進基金會亦會到中、小學舉行講座，表演折子戲，希望學生學會欣賞粵劇，同時可以古喻今。講座會簡單介紹粵劇，如為何粵劇給人印象總是「好嘈」、唱腔為何如此獨特、妝容顏色原來有忠奸角之分等，希望可引起學生興趣。他說中、小學講座內容稍有不同，中學講座約七成時間為粵劇表演，三成為解釋演繹方法和討論背後文化，表演題材偏向「家國情仇」，如以《紫釵記》與學生討論古時與現代的「一夜情」；小學則會投放九成時間於粵劇表演和即場邀請學生上台化上粵劇妝的環節，表演題材偏向「倫理道德」，如以《怒劈華山》教導學生孝順的良好品德。

生命勵進基金會於2014年成立，今年設第一屆「香港粵劇金紫荊獎」，今晚舉行頒獎典禮。「香港粵劇金紫荊獎」包括4個獎項，分別為「優秀年青演員獎」、「優秀新編劇獎」、「網上最具人氣演員獎」和「金紫荊成就獎」。生命勵進基金會主席郭銘祥表示，獎項旨在推廣粵劇發展及教育，嘉許得獎者的藝術貢獻與成就，並希望鼓勵更多年輕人入行和培養觀眾群。