油尖旺校迎復課 減戶外活動准冬裝 全港幼園今上課 教協促發清潔津貼

教局：部分道路未復常 出門前注意交通

全港中小學已於上周三（20日）復課。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校則於今日（25日）恢復上課。教育局昨稱，由於部分道路及交通尚未完全恢復正常，提醒學生及家長出門前須注意交通消息及相關宣布；並建議學校繼續按校本機制採取應變措施，彈性處理個別學生因交通問題而遲到或缺席的事宜。

教協：殘留物非抹兩抹就好 政府沒指引

教育局稱，個別學校若受社會事件影響而需較長時間才能復課，可訂定校本應變措施，並盡早通知家長。本身是幼稚園校長的教協副會長關淑玲稱，幼稚園界主要關注校舍安全及交通問題，「不是抹兩抹就清理好催淚煙殘留物，政府沒指引予學校如何清潔」。教協早前調查指出，近六成幼園教師認為不適合復課，惟關淑玲稱以她了解，未聞有幼稚園繼續停課，認為在校方角度，復課乃大勢所趨。她促教育局回應教協訴求，向學校發放清潔津貼，確保校園環境安全等。

上周採取校本停課的學校，今日起陸續復課，其中循道學校於學校網頁指出，已邀請食環署到校舍附近的街道清潔，由清潔公司到校徹底清潔操場、走廊、課室等，另有空氣測量公司和園藝公司分別為校舍檢測空氣質素和清潔植物。校方稱，學生今周可穿冬季運動服回校上課；家長亦要為學生準備口罩和濕毛巾，以備不時之需。學校並暫停早操、晨跑，小息和午休的戶外活動。

聖瑪利澄清不搬校續清潔 女拔明復課

至於鄰近理大校園的嘉諾撒聖瑪利書院，早前有傳媒報道稱校方考慮暫時搬遷校舍，校方向校友發信澄清沒有此計劃。

學校亦向家長匯報，學校今日至周五需停課，以作徹底清潔，由清潔公司以不同技術反覆清潔，清潔所有水箱、冷氣機，於所有學習區域、辦公室安裝空氣淨化器等。而拔萃女書院則於網頁稱周二復課。