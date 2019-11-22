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2019年11月22日星期五
智叻中文Smarties' 第417期
催淚煙重災區洗校園 葉建源促發額外津貼
學生阻塞港鐵記過 教局：支持懲處
創客教育化念頭為實物 中學生研工具助視障人士
卷四實戰場：佛教何南金中學／卷四千人模擬試
卷四實戰場：四類題型 認清背後要求
卷四實戰場：溝通要有貢獻 15分鐘宜忌
破讀日常：回憶作為反抗
閱讀篇章：隰子伐樹
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何配卷一 議題與指定文言篇章
綜合精練：2019年聽綜卷試題分析二／拓展容易失焦 論證不可偏廢
作戰攻略：卷一應試思維(11) 提升立意，主旨就出來了
周圍「中」：古今文具 百變有趣
周圍「中」：文房四寶
答案
時事中文：昔日王國 化為灰燼
答案
大人物小小事：可怕實驗
講故事：萬能汽水機
創意聊天室：我的最愛
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【明報專訊】姓名 高錕
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卷四實戰場：溝通要有貢獻 15分鐘宜忌
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閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何配卷一 議題與指定文言篇章
綜合精練：2019年聽綜卷試題分析二／拓展容易失焦 論證不可偏廢
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周圍「中」：文房四寶
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