教育
語文同樂 第409期
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卷四備戰：如何配卷一 議題與指定文言篇章

【明報專訊】筆者倡議的SVO系統，只是一種思考工具，它的主要功能在於找出題目命意，進而開拓角度，確立比較標準。至於觀點是否精闢、意義能否深遠，則仍須積學儲寶。本文將示範如何「讀說結合」。

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