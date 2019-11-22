創客教育化念頭為實物 中學生研工具助視障人士

禮賢會彭學高紀念中學電腦科教師蔡志輝稱，學校已推行3年「創客教育」，中三學生於電腦課學到技術，就校方所定的主題，製作便利生活的工具原型。今年主題為便利視障人士生活，他先讓學生了解視障人士面對的問題，安排學生與視障人士會面，過程中有學生提出較「離地」的問題，如問道「你平時如何開傘？」，更有學生要求視障人士示範「摺衫」。

他希望學生透過為他人製作工具原型時，學會富有同理心，用科技惠及他人。他說學生製作成品後，除了於班上發表成果，表現最好的一組亦將會參與校內班際比賽，增加樂趣和緊張感。他亦希望可以趕及於本年度「學與教博覽」中的分享會與其他教育界人士分享學生的作品。

「學與教博覽」今年踏入10周年，將於下月11日至13日於香港會議展覽中心舉行，邀請逾300個本地及國際教育專家，有逾360個展位和250場研討會、公開示範課和工作坊，讓學界交流分享各項教育議題。