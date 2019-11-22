催淚煙重災區洗校園 葉建源促發額外津貼

油尖旺區學校是被催淚煙波及的「重災區」。拔萃女書院發言人稱，已騁請兩家清潔公司清潔校園，前日起逐日做多輪清潔至周日。校內20多名校工亦會支援，他們身穿保護衣物，按衛生防護中心指引清潔課室。發言人稱，清潔公司完成後，會探測空氣質素，確保沒有問題才讓學生回校上課。

學校稱感無助 盼當局更多支援

天主教新民書院校長許瀚賢稱，有校工按照衛生防護中心指引，以及外聘清潔公司做大清洗，但因坊間對清潔公司需求大，比較難預約。他稱，上學路程、沿路街道的氣味，已較早幾天略有改善；又說學校雖不是位處「風口」，但處理時都感無助，希望政府有更多協助，如提供空氣質素數據等。

德信學校前日（20）起開始清潔，校長郭超群稱，學校用額外資源，花10多萬元聘請清潔公司，室外全面清潔、清洗水缸、更換飲水機濾芯，以及做室內空氣淨化。

油尖旺家長教師會聯會前日（20日）去信教育局，稱警方在驅散示威者期間，發射大量胡椒噴劑及催淚彈，多區的空氣及環境均受到嚴重污染，油尖旺區影響尤為嚴重；促請教育局主動統籌不同的相關部門，提供學校足夠人力及金錢資源支援等。

楊潤雄：可動用一貫撥款處理 有需要可與教局商討

教育局長楊潤雄昨稱，知道油尖旺區部分學校仍然停課，需要考慮學校清理及附近環境的問題。他稱，食衛局及環境局已就催淚煙可能產生的問題，詳細解釋。教育局亦與學校溝通，他們可根據衛生防護中心的建議指引清潔校園。至於資源問題，楊潤雄稱，學校可動用一貫的撥款處理，若他們遇到問題或困難，歡迎與教育局商討。

此外，葉建源表示校園活動、考試被迫取消或延遲，課堂進度亦因停課而落後，嚴重影響學習情况，促教育局因應現時的特殊情况，暫停本學年派員到校進行校外評核、重點視學等工作，使學校有更充裕時間集中處理校務和突發事件。教育局回應，對個別學校遇到的特殊情况和困難，會彈性處理校外評核和重點視學的安排。