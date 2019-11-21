教育
常識天下 第165期
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沖繩世界遺產首里城焚毁

【明報專訊】世界遺產日本沖繩縣那霸市首里城10月31日凌晨大火，包括正殿、南殿與北殿等7棟建築物焚毁。重建首里城工作艱巨，除了難獲所需的大量木材及紅瓦，不少工匠已年邁，或沒有足夠人手協助重建。

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