教育
通通識 第611期
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修煉MIL：娛樂新聞的價值

【明報專訊】娛樂新聞為大家帶來不少茶餘飯後的話題，有些人對娛樂新聞比時事新聞更熟悉，甚至看得更認真，也有人認為娛樂新聞沒有什麼價值，只是讓大家娛樂一下而已。究竟娛樂新聞有沒有價值呢？

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