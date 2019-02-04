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2019年11月21日星期四
通通識 第611期
只評「及格」「不及格」 港大生本學期成績 可選擇不計入GPA
防止虐兒會：反對任何暴力 免學以暴易暴
58中小學未有校本言語治療師
共享經濟中國火熱
時事議題：共享經濟 是禍是福？
時事議題：大數據改善生活恐損私隱
時事議題：答題指引
建政70：中國醫療水平提升
題型拆解：比較題採「段段清」答法
「港」歷史：內地政治與香港難民潮
修煉MIL：娛樂新聞的價值
和服設計師 冨田伸明
世界這樣大：巧克力草莓染和服
新聞有常識：「人造葉」製能源
新聞有常識：答案
環球話題：戴監控頭箍助提升專注力？
沖繩世界遺產首里城焚毁
水上STEAM：扶正帆船靠槓桿原理
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修煉MIL：娛樂新聞的價值
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【明報專訊】娛樂新聞為大家帶來不少茶餘飯後的話題，有些人對娛樂新聞比時事新聞更熟悉，甚至看得更認真，也有人認為娛樂新聞沒有什麼價值，只是讓大家娛樂一下而已。究竟娛樂新聞有沒有價值呢？
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