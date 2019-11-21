教育
通通識 第611期
下一篇 上一篇

題型拆解：比較題採「段段清」答法

【明報專訊】同學或會認為比較題難以處理，其實只要釐清當中的要求及運用相應答題技巧，考題將可迎刃而解。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

上 / 下一篇新聞