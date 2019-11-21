防止虐兒會：反對任何暴力 免學以暴易暴

收12宗反修例相關熱線求助

黃翠玲稱，自6月出現反修例示威活動起，曾接到12宗相關的熱線求助，個案包括親子、伴侶、家長間意見不合的矛盾或衝突，亦有新來港家庭對近日社會事件不適應和感到驚慌，當中有一宗需會方派員家訪，原因是有兒童從媒體目睹暴力場面感到驚慌，需評估其心理狀况。同時，該會亦收到28個舊個案家庭的求助，需情緒輔導協助。黃說求助個案中沒有家庭暴力事件。

黃翠玲又說，會方不贊同任何暴力，擔心兒童目睹暴力畫面會影響心理質素，或學習以暴易暴；但她認為若家長發現子女與自己政見不合或參與示威活動，不要放棄子女，應提醒他們注意自身安全。

政見不合 籲不要放棄子女

另外，防止虐待兒童會由去年4月1日至今年3月31日期間，接獲1244宗熱線舉報及諮詢服務，當中211宗為懷疑虐兒個案，數字與往年相若，個案涉及246名兒童。懷疑虐兒個案中，身體虐待佔逾五成，有112宗；懷疑涉多種虐待的個案有29宗，按年度上升五成。黃翠玲認為除了需強化家長正面管教外，社會更需全面立法禁止體罰。