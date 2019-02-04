只評「及格」「不及格」 港大生本學期成績 可選擇不計入GPA

亦可選擇計入GPA或逾期退選

港大強調，原則是確保每個課程的評核對每個學生都公平。港大指出，若屬全年課程（full-year course），因考試定於明年5月，故不會有變動。至於本學期的課程，教師應於本月29日前通知學生有關課程評核的轉變，大部分的考試會改以其他評核方式；學生方面，有3項選擇：其一是一般評核制度，即按A、B等評級呈現，成績計算入GPA；其二是以「及格」、「不及格」呈現成績，不計算入GPA；其三是逾期退選。港大提醒學生，上述選擇非適用於所有課程，學生亦應留意有關先修課程的要求。學生可於下月6日下午5時前，向所屬學院提交相關表格；未有提交者，課程評核會如常不變。

浸大亦有類似安排

浸會大學亦發電郵通知學生有關本學期的課程評核安排。浸大表示，對於原設有在校考試的課程，若導師未有改為網上考試或以其他方式代替，在校考試暫定於明年1月7日至11日、即第二學期開學前進行，教務處會適時通知學生有關安排。另外，若課程導師因教學及評核方式改變等，難以為學生評分，可改用優秀（Distinction）、滿意（Satisfactory）或不及格（Fail）評分；屬優秀或滿意將不會計入GPA。

中文大學早前宣布本學期已結束。校方發電郵通知學生，原定下月4日至20日舉行的本學期考試已取消；各教師正研究採用其他形式的評核及學習方法，會盡早公布詳情。

劍橋取消在港面試筆試

另外，英國劍橋大學周一（18日）在校方網頁宣布，鑑於香港社會動盪，取消原定於11月29日、30日和12月2日的香港本科生收生面試，以及12月4日的筆試。校方其後會就面試再作安排，並會另行通知，提醒申請人毋須此時聯絡校方。校方指出，香港面試開放給所有申請人，但定居於香港的申請人、香港永久居民或於香港就讀的學生優先。校方又建議，若申請人計劃入讀建築、古典、藝術史或音樂，宜親身到劍橋大學校址面試。