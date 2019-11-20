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2019年11月20日星期三
語文同樂 第408期
中大復修 宿生收集物資擬捐出 磚頭散落馬路 校園大量空樽油罐
修訂《專上學院條例》 自資委員會料明年提交
文化直擊：香港劏房 劇團詰問
文化直擊：劇團「影話戲」 劏房帶進劇場 體驗斗室壓迫
神回覆：得體地終結話題
文字食堂：金錢雞
文字定格：心齋橋上．浮光異影
視聽之娛：海底潛航「千里耳」
文字青春痘：選舉篇
答案
News feed：AI traffic monitoring
News feed：A broken promise
Answers, News feed
Comic：Online and offline communication
DIY：Thanksgiving turkey
Notable：Swiss franc
Answers, Notable
Expression：Hat
Game：
Answers, Game
Horizon：Breakfasts around the world
Answers, Horizon
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文字食堂：金錢雞
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【明報專訊】年幼時已從母親口中聽過「金錢雞」，這道菜由豬肉、雞肝和肥豬肉合併而成，實際的形狀、味道如何，當時完全沒有概念，只記得是窮人恩物，算是相對價廉的燒味。
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中大復修 宿生收集物資擬捐出 磚頭散落馬路 校園大量空樽油罐
修訂《專上學院條例》 自資委員會料明年提交
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文字食堂：金錢雞
文字定格：心齋橋上．浮光異影
視聽之娛：海底潛航「千里耳」
文字青春痘：選舉篇
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News feed：AI traffic monitoring
News feed：A broken promise
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Comic：Online and offline communication
DIY：Thanksgiving turkey
Notable：Swiss franc
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Game：
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Horizon：Breakfasts around the world
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文字青春痘：選舉篇
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