教育
語文同樂 第408期
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文字食堂：金錢雞

【明報專訊】年幼時已從母親口中聽過「金錢雞」，這道菜由豬肉、雞肝和肥豬肉合併而成，實際的形狀、味道如何，當時完全沒有概念，只記得是窮人恩物，算是相對價廉的燒味。

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