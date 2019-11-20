教育
語文同樂 第408期
下一篇 上一篇

神回覆：得體地終結話題

【明報專訊】話不投機半句多，無論原因為何，貿然結束話題總是尷尬的。不如參考以下話語，齊來學習做個不失禮貌的「話題終結者」。

上 / 下一篇新聞