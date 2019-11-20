修訂《專上學院條例》 自資委員會料明年提交

委員會主席張炳良表示是次會議確定了日後委員會運作模式，並成立3個小組委員會，分別專責「支援措施」、「質素保證」及「監管與協調」。「支援措施」的小組委員會將由香港學術及職業資歷評審局本地成員黃錦沛擔任主席，負責貸款和「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」；「質素保證」和「監管與協調」的小組委員會的主席則分別由香港科技大學計算機科學及工程學系教授龐鼎全和張炳良自行擔任。張表示，全體委員會每年將召開兩次會議，有需要可增加會議次數，小組委員會會議亦即將展開。

張炳良：盼法例更新符現代水平

張炳良表示，來年工作十分重要，工作分為4要點（見表），包括檢討現時《專上學院條例》（第320章）。他表示希望把現時法例更新和「現代化」，讓條例達至符合21世紀國際水平的專上院校應有的架構。他表示修訂檢討需時，會預留充分時間諮詢持份者，包括高等院校、自資界別、教育界和家長等。他說早前曾聽取立法會意見，表示希望盡快展開修例過程，但他稱修例需長時間，預料明年上半年可提交確切修改內容。

教育局10月宣布改組自資專上教育委員會，修訂委員會職權和成員結構。張炳良表示委員會職權經改組後，更能配合去年12月發表的自資專上教育委員會檢討報告建議，可於「並行發展」的政策下推動自資界別提升質素，有助自資院校得到恰當的支援。委員會人數增加接近三分之一，現時有21名委員，包括兩名來自美英的學者。張炳良表示他們參與委員會可提供新的角度，讓自資界別的整體質素和水準達至國際水平。