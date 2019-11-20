中大復修 宿生收集物資擬捐出 磚頭散落馬路 校園大量空樽油罐

港大辦公室今恢復運作

港大表示，校園只開放予學生及教職員，提醒進入時須出示有效證件；若未能出示有效證件的港大人，必須經西閘檢查站出入。

中大周日表示由於校內發生嚴重事件導致設施遭受毁壞，大學需時清理和修復，宣布昨日起至今日各部門校內辦公室暫時關閉。昨日中大校園內大多為中大物業管理處職員，只有數名學生回來整理宿舍和收拾校園雜物。

上周爆發激烈衝突的二號橋現已封閉，但附近位置仍有大量雜物，包括玻璃樽、雨傘等。有中大物業管理處人員以吊臂車清理大學體育中心外的雜物，位於旁邊的宿舍空地仍有大量玻璃樽、麵粉、梳打粉和空的電油罐，行人路被掘起的磚頭仍然散落馬路兩側，未有清理。

危險品被盜 科學館醫學大樓鎖門

中大早前表示有危險品被盜，本報記者昨曾到科學館和基本醫學大樓，大樓各門已被鎖上，餘下一門出入，入內須輸入密碼。另外，基本醫學大樓地庫大門亦被封上，門外寫上「小心玻璃」。

有來自愛沙尼亞的生物醫學哲學博士生戴上口罩回來中大宿舍取回個人物品，她的宿舍位於二號橋附近，表示擔心被二號橋衝突波及，因此上星期一直未有回校。她說一直收到學院電郵提醒博士生保管及鎖好實驗室內的化學品，惟她並沒有回校查看情况。

住在中大宿舍的本科生尹同學（化名）稱，自周日便回校收拾物資，她表示近日中大物業管理處會清理校園內的雜物，稱他們會先清理「危險物品」如俗稱「豬嘴」的防毒面具，急救物資如生理鹽水則大多已被人帶走，餘下的衣物和食物，為免浪費，她說會與其他留下的宿生整理，並把衣物分類，計劃捐助慈善團體如救世軍。