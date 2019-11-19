小一自行收生放榜 註冊日延長至周五

今年成功率44.5%

今年小一自行分配學位成功率44.5%（見表）。吳太女兒是其中之一，吳太昨親身到九龍塘傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）查閱收生結果。吳太家住附近，步行到校址只需7分鐘，校網早上亦未有收生結果，因而與女兒親身前來。女兒以25分成功入讀學校，吳太太稱心情平靜，「無諗過會唔得」，自己為學校舊生，女兒也十分喜歡該校，即使有另外兩間直資學校取錄女兒，她也屬意該校。

料獲取錄 家長親赴校「make sure」

另一傳統名校喇沙小學昨早比往年冷清，學校自9時起只有約10多名家長前往校址查閱小一派位。70歲梁太稱，孫兒雖未被取錄，但沒有失望，「小朋友係咁㗎啦，畀佢試吓」。另一前去該校的任太太，孫兒屬必收的世襲生，她說孫兒哥哥就讀該校四年級，預料孫兒獲取錄，但仍希望親身前來「make sure（確認結果）」。今年學校取錄世襲生情况與往年相若（見表）。

教育局昨宣布，鑑於近日社會狀况，獲得小一自行分配學位的學童家長需於周三至周五（20至22日）前往所申請的小學辦理註冊手續；若因要事或交通情况影響未能辦理，須事先與學校負責人聯絡，否則會視作放棄該學位。