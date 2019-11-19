中小學擬明日復課 教協促驗校園空氣

今續停課 幼園停至周日

教育局稱，個別學校的環境若受最近社會事件影響，可參考衛生防護中心指引，詳情已上載至網頁；學校可調撥現有資源購買有關物品或服務，若個別學校有特殊需要，可聯絡教育局，會因應情况提供支援。

教局：可參考指引 調資源買服務

教育局長楊潤雄昨表示，停課安排是目前評估，「當我們知道整體交通情况及最新發展後，教育局會就復課的確實日期作正式公布」。他說，停課可能對部分家長構成不便，但希望在這艱難時刻家長可理解及支持。

三遭煙攻 教師：百萬樂器受污染

有中學教師向本報稱，校內音樂室前後3次受催淚煙波及，裏面過百萬元樂器估計全數受污染，包括長笛、色士風、小號等40多件樂器，以及大量敲擊樂器。她稱「樂器不可用水冲、不可用酒精抹」，無從入手如何清潔，專家亦無法解答她問題，學生不但無法用樂器練習，恐難參加下月初比賽。她批評「警方施放催淚彈前可否想清楚後果？放一晚，清潔好了，再放多次」；又稱學校操場、課室亦受催淚煙波及，惟學校只叫工友做基本清洗，用紙巾以酒精抹枱，抹牆身但範圍只及人身高。

家長批只看交通 促教局購清新機

旺角區小學家長葉太稱，教育局停課安排取決於交通狀况，忽略校舍環境、學童上學路程安全問題。她已去信教育局要求派員到校特別清潔，並於各課室裝置空氣清新機，「但局方沒有回覆，好似預示不到學校會面對此等問題」；又稱「教育沒有措施確保學校是安全的環境，談何復課？」

教協促教育局及食衛局立即發布更詳細清潔指引，為食環署前線員工及學校發放安全清潔的工具，協助妥善清潔校舍後才讓學校復課。

津貼小學議會主席蘇炳輝稱，校園受催淚煙影響的問題視乎個別地區，如早前的將軍澳、元朗區，區內小學早前已大清潔，部分外聘清潔公司，亦有學校工友按衛生署指引清潔。他說按昨午情况，大部分地區的學校都已準備好復課，除油麻地、尖沙嘴部分小學交通有可能受影響。