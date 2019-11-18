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2019年11月18日星期一
常識學堂 第161期
理大吸引星級生5**加1.5分
城大獸醫門檻升生物須達3
綜援倘不夠用 逾三成童「食少餐」 社協倡擴免費午膳計劃
港大生批教局卸責 視大學如無物
家校會主席：大專德育教育不足
中學打造「支援中心」 供學生煮食冲咖啡
時事懶人包：電子煙
時事點對點：癌病新症年增逾5% 8年新高
時事點對點．研究：4歲童有「非常規性別」偏見
Data解密：寧養貓狗 不願生仔？
火星庫：平台社會
Road to 5**：International collaboration
每周焦點：5G內地啟用 50城市先開通
狗狗伴讀
STEAM X 校園：與狗狗一起學習
新聞解碼：鹽田梓不止有鹽
答案
偵探M.A.D. 心態決定心情
你吃了什麼：切洋葱不流淚
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偵探M.A.D. 心態決定心情
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【明報專訊】「心情」說的就是心內的情緒，我們時刻都感覺到喜怒哀樂愛惡恨等。我們的心情是不由自主地產生，還是因外界刺激而引發的反應呢？
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理大吸引星級生5**加1.5分
城大獸醫門檻升生物須達3
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