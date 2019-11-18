港大生批教局卸責 視大學如無物

黃英琦：要校長平息風波不切實際

教育工作者黃英琦認同9間大學校長的聯合聲明，她說，近年各大學校長較擅長「做學問、做研究」，「在他們沒有政治權力情况下，要求他們用紀律方法去平息風波，想法不切實際」。她又稱，若要和解，對話及有同理心十分重要。

中大崇基學院神學院副教授龔立人稱，過去5個月政府的處理方法「沒有幫助任何嘢」，只不斷加深仇恨。他希望，政府不要以為平息了大學的衝突就解決了問題。中大校友劉頴匡表示，中大花草及雀鳥受大量催淚彈洗禮「變成屍體」，相信催淚彈對人體亦有害，稱大家現時連呼吸的權利也失去。他又說，若政府有誠意回應民間五大訴求，相信各校的示威者自然撤退。

教育局長楊潤雄早前回應立法會議員質詢表示，愈來愈多「暴動」或「暴亂」行為在大學校園出現，「第一責任人當然是在大學管理層」，按機制可要求大學就發生的事問責。9間大學校長日前發出聯合聲明，稱當前社會紛爭已令大學校園化身政治角力場所，政府的回應至今未能有效化解危機，令人遺憾。