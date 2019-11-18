綜援倘不夠用 逾三成童「食少餐」 社協倡擴免費午膳計劃

九成稱膳津少 七成指學津不足

社協於7至11月期間，問卷訪問70名正領取綜援的貧窮家庭兒童，受訪者平均9歲，每月家庭獲取綜援金中位數9000元。結果顯示，74.5%受訪者認為綜援標準基本金額即生活費不足。被問到綜援計劃下各項津貼是否足夠支付實際開支，91.3％受訪者認為學生膳食津貼不足；73.6%稱就學開支津貼不足。

金額不足應付生活開支時，67.6%受訪者表示會減少其他開支、35.3％稱會「食少餐」。88.1%受訪者希望政府可增加綜援標準金額及各項特別津貼。

社協指出，綜援補助不足，受訪家庭在生活各方面都要自行支付相關費用；綜援下的午膳膳食津貼只補貼部分而非全費，反映資助項目未全面涵蓋所有基本生活開支。社協指出，兒童於無計可施下，要「食少些」或「食少餐」以節省金錢支付相關費用，情况令人擔憂。

社協建議，政府可考慮為中小學的貧困學生包括綜援及低收入家庭學童，提供免費早餐或午餐。據教育局網頁，自2014/15學年起，「在校免費午膳」已納入政府恆常資助計劃，為低收入家庭的小學生提供在校免費午膳。

社協倡酌情調整兒童綜援金額

社協指出，此計劃對象不包括綜援學童，亦不包括中學，建議應擴展受惠對象；若有意選擇參與計劃的綜援家庭，可酌情調整其基本兒童綜援金額，以保障兒童生存權利及有足夠營養成長發育。社協亦建議，政府應完善調整綜援水平機制，確保綜援金額能讓受助人應付基本生活所需。