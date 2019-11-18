城大獸醫門檻升生物須達3

據城大回覆本報資料，城大學士主要採「4+2」計算主要入學分數，但要留意媒體與傳播系（JS1106）計最佳5科，部分課程含科目比重1.25至2.5倍不等。

增14課程 8學院學系雙軌收生

於2020年度聯招，城大增加了14個課程，共提供49個資助學士及2資助副學士課程。不少大學課程都行「大類收生」，即學生完成首學年課程後，才入讀選派的主修專業。城大2020年度就有8個學院或學系推行「雙軌制」，大類及獨立收生兼有（見表）。假設考生心儀理學士（生物科學）（JS1806），可以同時報該科，及入讀生物醫學系（JS1805）後選生物科學主修。

如何確保入讀「大類收生」課程後，可入到心儀的主修科？城大稱視乎有關學院或課程而別，所有學生或成績排名首40%或20%的學生可自由選擇其主修專業，留意另須符合指定要求。

城大提醒學生，切勿只憑聯招課程的名稱選科，應多了解個別課程的內容及入學要求。學生若沒有修讀課程要求的指定高中選修科目，應避免選擇該課程。此外，學生亦要留意課程是否需要面試或提供作品集。城大亦設有「城大香港精英獎學金」（大學級別獎學金及學院級別獎學金），視乎成績，4個學年最高總金額可達26.5萬元。

（2020大學收生系列）