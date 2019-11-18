理大吸引星級生5**加1.5分

明報記者 蕭愷情

理大入學最低門檻為「332233」，各課程計分方式不一，包括「任何最佳5科成績」、「中英文科加任何最佳3科成績」、「任何最佳6科成績」和「4科核心科目加2科選修科（4+2）」（見表）。同時，個別課程計算入學分數時會加重文憑試成績比例，申請人宜先了解清楚各科計分方法，以更有利入讀心儀學科。

同時，理大下學年修訂DSE科分數轉換機制，取得5、5*或5**的科目分別額外加0.5、1或1.5分。協理副校長（學術支援）兼教務長何兆鎏表示，透過調高獲取5級或以上科目成績的對換分數，希望吸引成績卓越同學入讀理大學士。

下學年無新課程 3課程變動

理大2020/21學年沒有推出新課程，但有3項課程變動。語言、文化及傳意廣泛學科（JS3480）下學年起將不再接受申請，改以下列2個課程分別招生：語言學及翻譯學文學士學位 （JS3818）和專業英文文學士學位 （JS3832）。同時，企業傳訊將不再是副修課程之一。

理大下學年也重組了一項課程，「電子計算廣泛學科」將重組為「電子計算理學士學位組合課程」（JS3868），同學完成首年共通的課堂後，學生將可從以下3個課程中選擇修讀其中一個專修：「電子計算理學士」、「企業信息管理理學士」和「金融科技及人工智能理學士」，以往的「資訊科技課程」則不再開辦。另外，可持續結構及消防工程學工學士（JS3777）於下學年或會調整課程名稱和範圍，有興趣的申請人宜留意理大的網頁。

（2020大學收生系列）