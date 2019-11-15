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2019年11月15日星期五
智叻中文Smarties' 第416期
浸大門檻提高 兩選修須達3
嶺大文學大拆細 宜先定心儀主修
司徒華獎新晉教師 領自閉生英語朗誦取佳績：「學生如花朵」 早開遲開終將盛放
「我會比人更努力」 聽障生一手劍擊一手奏琴
潮看文史：初心
潮看文史：一人有一個初心
小誌美學：小誌小島小生活
博看世界：盧清遠藝術中的嶺南師承
破讀日常：2019年 18區生活記趣
閱讀篇章：走運與倒霉 季羨林
參考答案
卷四備戰：如何解寓言
參考答案
綜合精練：考生通病：善於整合 拙於拓展 2019年聽綜卷試題分析
作戰攻略 備戰文憑試：卷一應試思維(10) 說理手法，變化多端
周圍「中」：生日快樂 習俗慶生
周圍「中」：慶生習俗寓意大
答案
時事中文：有機農耕 是利是害？
答案
大人物小小事：嚼辣椒驅寒
講故事：蚊子效應
創意聊天室：生日會
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【明報專訊】■祝賀語
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嶺大文學大拆細 宜先定心儀主修
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