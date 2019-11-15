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智叻中文Smarties' 第416期
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周圍「中」：慶生習俗寓意大

【明報專訊】生日是一個重要的日子，代表我們年長一歲。在古時，民間也有各項慶生習俗，至於王室成員的生日，也有獨特的慶祝方式。古代人慶生都帶有良好的寓意，部分更流傳至今。你又知道多少？

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