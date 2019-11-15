教育
語文同樂 第407期
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卷四備戰：如何解寓言

【明報專訊】寓言蘊含道德教化或警世智慧，通常以簡潔有趣的故事形式，呈現作者對人生百態的評價。所以從屬性來說，口試的寓言題是評論題一種，且發揮空間更大。

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