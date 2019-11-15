教育
語文同樂 第407期
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潮看文史：初心

【明報專訊】近年中國很喜歡用「初心」一詞，甚至習近平與林鄭月娥皆代表官方侃侃談之。對用慣「初衷」的老一輩人來說不免彆扭，甚至略帶鄙夷視為日語或中共詞彙。但求諸古籍，卻是另一風貌。

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