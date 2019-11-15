「我會比人更努力」 聽障生一手劍擊一手奏琴

左耳植人工耳蝸 皇家音樂學院小提琴7級

家寶升讀小一前，曾到學前評估中心評估，結果令媽媽吃了一驚，因顯示家寶為「輕度弱智」，但事實上她不是智力有問題，只是天生患有耳疾，未能聽清楚評估員問題，因而被誤以為智力較低。家寶3歲8個月時被驗出為「嚴重弱聽」，5歲更惡化至「深度弱聽」，在沒有助聽工具輔助下，其他人需要大叫至鑽地般的聲浪，她才可聽到。直到家寶5歲，左耳進行了人工耳蝸植入手術，雖然右耳依然近乎沒有聽力，但別人現已可用平常對話聲浪跟她說話。

家寶小時候十分抗拒上幼稚園，除了同學因不了解家寶情况而對她保持距離，教師也常常因家寶不明白指令，多次致電家長投訴。家寶笑言，「得獎要感謝當年的幼稚園同學」，因他們成就今天堅強的自己。家寶媽媽稱女兒有「唔輸得」的性格，一直努力證明自己。

家寶小時候曾看過哥哥於樂團的演出，看到台上團員演奏樂器各式各樣的樂器，感到「好型」，因而希望學習小提琴。但她學習小提琴的路上並不是一帆風順，媽媽起初反對家寶學習小提琴，她認為家寶本身因弱聽的問題，語文進度已比同齡小童落後，希望她專心學好語文。家寶未有放棄，堅持4個月要學習小提琴，終於在植入人工耳蝸後開始學習。

因自身的耳疾，比其他人需時更長以熟習樂曲，但家寶未有怠惰，更勤於練習。於家中做功課，中途休息時不忙練習小提琴，更以實力考入香港青少年管弦樂團，正預備考取英國皇家音樂學院小提琴8級資歷。

家寶同時也是一名運動健將，小學時曾參與田徑和欖球，也是跆拳道兒童黑帶一段。她四年級時初接觸劍擊，「一試愛上」，媽媽說家寶一有空便會拿起手機，初時以為女兒沉迷玩遊戲，怎料女兒在觀看港隊劍擊片段，鑽研技術。除了自身熱愛運動，家寶也希望將來成為物理治療師，幫助受傷的運動員。