司徒華獎新晉教師 領自閉生英語朗誦取佳績：「學生如花朵」 早開遲開終將盛放

不少人小時候都有「我的志願」，中學時的許詩蘊想長大後當記者，曾向母親說過不想做教師。她大學主修英文，兼職任私人補習老師時，卻發現自己喜歡教導別人，學生獲得知識、懂得拆解題目讓她感成功感。畢業後，許詩蘊修讀了學位教師教育文憑，形容是「神奇地」當上英文教師。

首年在中學任教後，許詩蘊轉到小學福德學校，至今任教第五年。她說起初不太習慣，尤其班上有數名特殊學習需要（SEN）學生。雖然許詩蘊讀書時學習過相關教學及相處技巧，「但入到課室才知道是另一回事」。她亦憶述初入行時，或因樣子年輕，曾遇過有家長對她沒太大信心，質疑「其實你識不識教我小朋友」。當時許詩蘊感到不開心，但覺得要以行動證明自己。

按SEN學生程度設計工作紙

自製英文教學片放YouTube

許詩蘊慢慢在教學累積經驗，亦查看有關如自閉症等資料了解更多。她明白每個SEN學生特質不同，不能用同樣方法去教學及相處，故要按情况調整教學，如部分SEN學生學習進度較慢或有困難，她會設計不同的課堂工作紙。在課堂外，她自製短片放到YouTube，讓學生可隨時隨地學習英文，當中也有故事分享，有涉及SEN學生的內容，希望學生接觸更多資訊，鼓勵大家包容及關愛。

朗誦比賽增加學習自信

去年許詩蘊更鼓勵當時是四年級生、患自閉症的項賢，參加校際英文朗誦節獨誦比賽。許詩蘊在項賢一年級時任教他英文，相處數年，許詩蘊知道項賢學習能力較弱，但發現他對英文甚感興趣，「不能因小朋友能力差，就不讓他們追求興趣」，故希望透過朗誦比賽讓項賢學習及提升自信心。

項賢專注力較弱，背誦時間需較長，許詩蘊會花更多時間，如課後單對單與他練習，後來讓他在班上及操場台階練習訓練膽量。項賢最終完成比賽取得優異成績，許詩蘊已感很滿意，項賢今年會繼續參賽。「 如果我沒有選他去參加比賽，我們永遠不會知道他可以做到。」