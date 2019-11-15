嶺大文學大拆細 宜先定心儀主修

明報記者 蕭愷情

嶺大2020/21學年的一般入學要求與2019/20學年相同，即「4+1」（4個核心科目及1個選修科目）成績須達33222。入學分數的計算方法為計算科目比重後最佳5科成績。嶺大所有12個本科生課程，均有加重文憑試（DSE）個別學科比例（見表），如中文文學士（JS7101）計算收生分數時，中文、英文、中史或中國文學的文憑試分數將加重。即若兩名學生均想報讀中文系，假設他們4個核心科目成績相同，在DSE中史取得第4級的學生比在地理取得第4級的學生有利。

明年1月公布新比重

M1/M2分數不計

校方稱，每科加重的分數比例不一，2020年經調整後的科目分數比重將於明年1月公布，申請人可留意嶺大網上資訊。申請人需留意，數學延伸部分（M1／M2）及乙類應用學習科目並不納入計算範圍。另外，數據科學理學士課程（JS7225）另設額外課程入學要求，核心科目中的數學科須達第3級要求。

2020/21年沒有新課程

嶺大於2020/21年沒有新課程，但2020年文學士課程（JS7100）下年將不再招生，其原有學額將分配至其他文學院課程，即文學院將改以課程招生，申請人不可再經大類收生入學，有興趣入讀嶺南大學文學院的學生宜先揀選心儀學科。

面試宜表現獨立思考

嶺大大部分面試採英語及小組形式。申請人若獲邀面試，嶺大期望學生能表達對選讀課程的認識、興趣和抱負，並積極參與小組討論，尊重其他考生意見及適當回應。申請人於面試中應展現獨立及批判思考能力，切忌人云亦云及背誦標準答案。

（2020大學收生系列）