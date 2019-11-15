浸大門檻提高 兩選修須達3

明報記者 魏綺婷

浸大不同學院都有收生措施改動。據校方回覆，文學院將推行雙軌收生制，除文學士聯合收生課程（JS2020）供學生在第二個學期終結時選擇主修，6個主修課程亦獨立收生，包括中國語言文學文學士（JS2021）、創意及專業寫作文學士（JS2022）、英國語言文學文學士（JS2023）、人文學文學士（JS2024）、宗教、哲學及倫理文學士（JS2025）、翻譯學文學士（JS2026）。考生可同時申請聯合收生及獨立收生課程。

至於工商管理學院則由雙軌收生制改為聯合收生制，學院提供工商管理學士聯合收生課程（JS2120）及會計學專修（JS2110）兩個課程選擇，入讀聯合收生課程（JS2120）的同學，於第二年可按自己興趣修讀以下專修：應用經濟學、創業學、財務學、人力資源管理學、資訊系統與電子商貿學、市場學。

個別課程計分有改動

校方提醒，個別課程會相應更改計分方法，如中醫藥學院的課程計分方法由「4+2」改為最佳5科，故此以往收生成績只能作參考。

校方又觀察到，同學較常查詢心儀課程往年收生成績，以評估自己能否入讀，但忽略是否達到個別課程的最低入學要求，如必修選修科、其他學歷要求等。

浸大2020學年增加兩個全新課程，包括全球演技藝術學士（JS2340），該科屬傳理學院轄下電影學院的課程，內容因應電影業界需求設計，訓練同學成為最具競爭力及具國際視野的演技人才。另外全球及中國研究社會科學學士（JS2670）主要研究全球化轉型與中國轉型的相互關係，啟發及培養學生積極參與中國和國際事務。

（2020大學收生系列）