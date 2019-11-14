教育
常識天下 第164期
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濕地居民：彈跳濕地

【明報專訊】彈塗魚入水能游、出水能跳，是紅樹林生境內最活躍的動物之一。雖然牠擁有奇特的身體結構，也與兩棲類動物的行為相似，但彈塗魚是魚類，是蝦虎魚的近親。現在就讓我們細看彈塗魚是如何適應陸棲生活吧！

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